شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى تخصص مفاجآت أمام الكبار قبل مواجهة الأهلى الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخشى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مقالب فريق إنبى، في المباراة التي تجمعهما في الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدورى العام العائدة بعد غياب منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، ويبحث المارد الأحمر عن حسم لقب الدورى مبكراً ودون هزيمة، ويعد إنبى المؤسس حديثاً عام 1985 أحد الفرق الكروية التى قلبت موازين الكرة المصرية فى السنوات الماضية منذ صعوده إلى الدورى الممتاز موسم 2002/2003 تحت قيادة الراحل طه بصرى.

وتوج إنبى بلقب كأس مصر للمرة الأولى فى تاريخه موسم 2004/2005 بعد فوزه على الاتحاد السكندرى 1/0 بهدف لمجدى عبد العاطى البديل فى الوقت الإضافى الثانى من عمر المباراة.

كما توج بلقب الكأس للمرة الثانية عام 2011 على حساب الزمالك بعد الفوز فى النهائى بهدفين مقابل هدف وافتتح التسجيل للزمالك لاعب إنبى السابق عمرو زكى، قبل أن يتعادل للفريق البترولى عادل مصطفى وأحرز أحمد عبد الظاهر هدف تتويج إنبى بالدقيقة 81.

شارك إنبى فى كأس السوبر المصرى ثلاث مرات وكلا المواجهات كانت مع الأهلى عام 2005 و2006 و2012 وانتهت أول مواجهتين بنتيجة واحدة وهى فوز الأهلى 1/0 والثالثة كانت فوز الأهلى 2/1.

كما شارك نادى إنبى فى دورى أبطال العرب أعوام 2003 و2006 و2007 ودورى أبطال أفريقيا 2006، بالإضافة إلى المشاركة فى كأس الاتحاد الأفريقى 2007 و2009 و2012.

وحصل على المركز الثانى فى الدورى الممتاز موسم 2004/2005 بعد ثلاث مواسم من صعوده.

وفى السطور التالية نستعرض صفحة إنجازات انبى أمام كبار الكرة المصرية..

*الدورى طار من الأهلى

فى 23 مايو 2003 احتشدت جماهير الأهلى باستاد المقاولون العرب وملأت مدرجاته عن آخرها، على أمل الاحتفال بفوز المارد الأحمر على فريق إنبى الصاعد حديثاً للدورى الممتاز، ومن ثم الفوز بلقب الدورى العام هذا الموسم، ولكن حدث ما لا يحمد عقباه بالنسبة للجماهير الحمراء، واستطاع الفريق البترولى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، حينما فاز على أبناء قلعة الجزيرة بهدف دون رد، ليحول هذا الفوز وجهة بطولة الدورى من الجزيرة إلى ميت عقبة.

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وتمكن الزمالك، فى نفس التوقيت، من الفوز على الإسماعيلى باستاد القاهرة، لتتوج القلعة البيضاء ببطولة الدورى هذا الموسم فى سيناريو درامى لم يتوقعه أبرز المتشائمين من جماهير الأهلى ولا أبرز المتفائلين من جماهير الزمالك.

وأحرز هدف إنبى فى شباك عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى وقتها سيد عبد النعيم مهاجم الفريق البترولى، وهو الهدف الذى أصاب جماهير القلعة الحمراء بالسكتة الكروية، بعدما تسبب فى ضياع بطولة الدورى من المارد الأحمر، وبذلك سجل عبد النعيم اسمه فى ذاكرة الكرة المصرية كأحد أشهر الأهداف التى أضاعت بطولات من فريق وأهدتها لآخر.

*زعيم الثغر يصرخ "وضاع الكأس"

تمكن فريق إنبى من خطف بطولة كأس مصر أمام الاتحاد السكندرى فى نهائى موسم 2004/2005 ، بعدما انتهت المباراة بالتعادل وتم اللجوء إلى الوقت الإضافى وانتهت الفترة الأولى، وفى الوقت الإضافى الثانى سجل مجدى عبد العاطى هدف الفوز لفريقه والتتويج باللقب الأول فى تاريخه.

*إنبى يخطف الكأس من الزمالك

خسر فريق الزمالك بطولة كأس مصر عام 2011 بعد الهزيمة أمام إنبى فى نهائى البطولة ، وافتتح التسجيل للزمالك لاعب إنبى السابق عمرو زكى قبل أن يتعادل للفريق البترولي عادل مصطفى وأحرز أحمد عبد الظاهر هدف تتويج إنبى فى الدقيقة 81.