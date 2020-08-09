شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يجتمع غدا لبحث ترتيبات متابعة مباريات الدورى والوجوه الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، اجتماعاً غداً مع أعضاء جهازه المعاون بمقر الاتحاد بالجبلاية، لبحث ترتيبات متابعة مباريات الدورى بعد عودة النشاط الكروى واستئناف المنافسات. ويحضر الاجتماع محمد بركات مدير المنتخب وأعضاء الطاقم الفنى طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر.

ويناقش حسام البدرى آليات متابعة المباريات ومراقبة كل اللاعبين عن كثب استعدادا لأول توقف دولي.

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ويسعى المدير الفنى للمنتخب ومعاونوه لوضع كافة السيناريوهات الممكنة للاستعدادات للمرحلة المقبلة انتظارًا لتحديد الكاف لارتباطات المنتخب فى لمشوار التصفيات المؤهلة لكأسى الأمم الأفريقية والعالم.

فيما تقدم أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، بخالص العزاء لعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة لوفاة شقيقته.

وحرص حسام البدرى المدير الفنى وأعضاء جهازه الفنى على مواساة رئيس الاتحاد فى مصابه الأليم متمنيا أن يتغمد المولى عز وجل الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.