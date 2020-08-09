شكرا لقرائتكم خبر عن حل مناطق الإسكندرية والبحيرة والدقهلية للكاراتيه بسبب مخالفات مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه حل عدة مناطق للعبة على مستوى الجمهورية، لوجود بعض المخالفات المالية والإدارية، وهى مناطق الإسكندرية، والبحيرة، والدقهلية.

وكشف مسئولو اتحاد الكاراتيه أن قرار الحل تم بناءً على إجماع من مجلس إدارة الاتحاد بعد مناقشة المخالفات التى وردت بكل منطقة، حيث تلقى الاتحاد شكاوى من عدد 110 مدربين من منطقة الإسكندرية بوجود مخالفات، وبعد تحويل الأمر الى اللجنة القانونية بالاتحاد تقرر حل المنطقة، وكذلك ما حدث فى منطقتى البحيرة والدقهلية أيضا.

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وتقدم مسئولو المناطق التى تم حلها بشكوى إلى وزارة الرياضة بالطعن على قرار الحل، وجاء رد الوزارة بصحة الإجراءات.

وكان اتحاد الكاراتيه قد عقد اجتماعاً مع رؤساء المناطق التابعة للاتحاد أمس لمناقشة كيفية عودة النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة، وكذلك مناقشة قرارات حل المناطق السابق ذكرها، بالمركز الأولمبى بالمعادى.

واستعان مسئولو الاتحاد بطبيب نفسى لمساعدة لاعبى المنتخب على الاستعداد للبطولات المقبلة، فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها العالم من تغييرات بسبب فيرس كورونا، وكان أول تدريب للاعبى المنتخب مع الطبيب النفسى لتأهيلهم وتجهيزهم نفسيا للدخول فى التدريبات، واستئناف النشاط الرياضى بعد توقف دام طويلا عدة أشهر.