شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد هانى لاعب الطلائع يحتفل بزفافه اليوم قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل أحمد هانى، لاعب طلائع الجيش الحالى والاسماعيلى السابق، اليوم الأحد، بحفل زفافه فى الإسماعيلية، بعدما أقام اللاعب حفلا مصغرا أمس وحضره بعض زملائه، فيما يتمم اليوم إجراءات الزفاف قبل مواجهة بيراميدز.

ومن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته بالدورى بمواجهة بيراميدز فى الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة

أحمد هانى عاد منذ فترة للتدريبات الجماعية للطلائع استعدادًا لاستكمال النشاط بعد إجرائه عملية جراحية بسبب كسر فى الشظية غاب على إثرها عدة أشهر، أحمد هاني ناشئ الإسماعيلي انتقل إلى طلائع الجيش فترة الانتقالات الصيفية ٢٠١٧-٢٠١٨، ثم انتقل إلى صفوف حرس الحدود على سبيل الإعارة لمدة موسم قبل أن يعود لطلائع الجيش يونيو ٢٠١٩.

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وتعادل فريقا طلائع الجيش والإنتاج الحربى بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر أمس السبت باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن استعدادات الفريقين لافتتاح مشوارهم ببطولة الدورى التى عادت بعد تجميد دام خمسة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا، تقدم عمرو جمال لطلائع الجيش فى الشوط الاول وتعادل باسم مرسى للإنتاج الحربى فى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء.

واطمأن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع على جاهزية لاعبيه الذين لم يشاركوا فى الوديات السابقة بسبب الإصابات مثل عمرو جمال وإسلام سرى ومحمد سعد سمير وأحمد سامى وعاصم صلاح.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا .