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شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فايز لاعب يد الأهلى ينضم للشارقة الإماراتى لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادى الشارقة الإماراتى فى الحصول على توقيع لاعب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بمركز الجناح الأيمن محمود فايز، للانضمام إلى صفوف الفريق لمدة موسم.
ويعد فايز ثالث مصرى فى صفوف الفريق الإماراتى الذى يلعب فى صفوفه ايضا لاعب الأهلى السابق على زين، الذى حقق العديد من النجاحات منذ انضمامه، فضلا عن المدرب هانى الفخرانى.
ونجح النادى الأهلى فى تعيين طارق محروس الحاصل على برونزية كأس العالم للشباب 2019 على رأس القيادة الفنية خلفا للمدير الفنى للسويدى لأولا ليندجرين.
محمود فايز لاعب يد الاهلى
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