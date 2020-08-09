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محمود فايز لاعب يد الأهلى ينضم للشارقة الإماراتى لمدة موسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادى الشارقة الإماراتى فى الحصول على توقيع لاعب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بمركز الجناح الأيمن محمود فايز، للانضمام إلى صفوف الفريق لمدة موسم.

ويعد فايز ثالث مصرى فى صفوف الفريق الإماراتى الذى يلعب فى صفوفه ايضا لاعب الأهلى السابق على زين، الذى حقق العديد من النجاحات منذ انضمامه، فضلا عن المدرب هانى الفخرانى.

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ونجح النادى الأهلى فى تعيين طارق محروس الحاصل على برونزية كأس العالم للشباب 2019 على رأس القيادة الفنية خلفا للمدير الفنى للسويدى لأولا ليندجرين.

 

فيما نجح الأهلى فى ضم محسن رمضان لاعب المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد وهداف منتخب الشباب لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، بعد الحصول الاستغناء الخاص باللاعب من نادى هليوبوليس، عقب انتهاء فترة إعارته مع نادى مضر السعودى، حيث أتم النادى كل الاتفاقات الخاصة بالحصول على خدماته بلمدة أربعة مواسم على أن يتم قيده بقائمة الفريق فور فتح باب الانتقالات للموسم الجديد و تجديد تعاقد ممدوح طه والاتفاق على استعادة عمر ياسين بعد إنهاء احترافه فى السد القطرى

محمود فايز لاعب يد الاهلى

 

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