الزمالك يخوض آخر مران قبل لقاء الاتحاد بمشاركة طارق حامد وبن شرقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم الزمالك تدريباته على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها غدا الاثنين، فى الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، وشهد التدريب مشاركة الثنائى المغربى محمد أوناجم وأشرف بن شرقى، بالإضافة إلى طارق حامد وركز الجهاز الفنى للفريق على بعض الجوانب الفنية والخطط لتطبيقها فى مباراة الاتحاد غدا، وعقد الجهاز الفنى للزمالك جلسة مع اللاعبين فى بداية المران طالبهم خلالها بضرورة التركيز لتحقيق الفوز فى اللقاء والحصول على الثلاث نقاط.
وشهدت جلسة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع لاعبى الفريق، على هامش تدريب اليوم، التأكيد على صعوبة المباراة وأهميتها، وطالبهم بضرورة التركيز لتحقيق الفوز فى اللقاء والحصول على الثلاث نقاط، كما طالب كارتيرون لاعبى الفريق بالظهور بأفضل مستوى فى المباراة، وحذرهم في الوقت نفسه من خطورة المنافس خاصة أنه يضم لاعبين متميزين.
ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب عقب فوزه مؤخرًا على المصرى الخميس الماضى، بهدف دون رد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.
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