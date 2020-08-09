شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض آخر مران قبل لقاء الاتحاد بمشاركة طارق حامد وبن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم الزمالك تدريباته على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها غدا الاثنين، فى الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، وشهد التدريب مشاركة الثنائى المغربى محمد أوناجم وأشرف بن شرقى، بالإضافة إلى طارق حامد وركز الجهاز الفنى للفريق على بعض الجوانب الفنية والخطط لتطبيقها فى مباراة الاتحاد غدا، وعقد الجهاز الفنى للزمالك جلسة مع اللاعبين فى بداية المران طالبهم خلالها بضرورة التركيز لتحقيق الفوز فى اللقاء والحصول على الثلاث نقاط.

وشهدت جلسة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مع لاعبى الفريق، على هامش تدريب اليوم، التأكيد على صعوبة المباراة وأهميتها، وطالبهم بضرورة التركيز لتحقيق الفوز فى اللقاء والحصول على الثلاث نقاط، كما طالب كارتيرون لاعبى الفريق بالظهور بأفضل مستوى فى المباراة، وحذرهم في الوقت نفسه من خطورة المنافس خاصة أنه يضم لاعبين متميزين.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب عقب فوزه مؤخرًا على المصرى الخميس الماضى، بهدف دون رد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.