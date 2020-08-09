شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطمئن على ترتيبات التباعد فى المؤتمر الصحفى لمباراة الأهلي وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى على التحدث مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للاطمئنان على العديد من الأمور قبل مواجهة إنبى اليوم، الأحد، خاصة فيما يخص الأمور المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستفسر فايلر عن إجراءات التباعد الاجتماعى للمؤتمر الصحفى للمباراة حال إقامته، خاصة أنه دائماً ما يشهد حضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين والمصورين فى غرفة مغلقة، إلا أن عبد الحفيظ أكد للمدرب السويسرى أن هناك نظاما مختلفا وعددا محددا مسموح له بالحضور كأجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.

ويعود الأهلى مساء اليوم، الأحد، للظهور فى بطولة الدورى العام بعد غياب 5 أشهر، حين يواجه فريق إنبى فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة فى المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وكانت آخر مواجهة لعبها الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدورى العام وكذلك جميع المسابقات فى مصر وجميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويسعى الأهلى لمواصلة نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره ببطولة الدورى المصرى، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدورى والتتويج باللقب هذا الموسم، للمرة 42 فى تاريخه، يدخل الأهلى المباراة منفرداً بالمركز الأول برصيد 49 نقطة، فيما يدخل إنبى المباراة فى المركز السابع برصيد 25 نقطة، واستعد الأهلى لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2.