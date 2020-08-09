برة الملعب.. ياسمين وحيد لاعبة يد الأهلى: بحب عادل إمام وهوايتى العزف على البيانو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى ياسمين وحيد لاعبة كرة اليد بالنادى الأهلى، ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ العزف على البيانو. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ الباستا والسينابون. من نجمك المفضل؟ عادل إمام.

ياسمين وحيد من مطربك المفضل؟ عمرو دياب . Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ مغنية . لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا مش هستخدم العنف.. بتجاهل. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ أمينة خليل.

ياسمين وحيد 2 بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ رياضى هيكون أفضل.

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