شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلى وإنبى فى آخر ظهور بالدورى قبل صدام الليلة؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فى الثامنة مساء اليوم الأحد، مواجهة صعبة أمام إنبى باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدورى العام العائدة بعد طول غياب منذ مارس الماضى، ويعد المارد الأحمر أكثر الأندية فوزاً برصيد 16 مباراة، كما يملك المارد الأحمر فى جعبته رقما مميزا فهو الفريق الوحيد الذى لم يهزم بمسابقة الدورى قبل توقفها.

وقاد فايلر الأهلى لصدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، حيث خاض الأحمر فى 17 مباراة بالدورى، حقق 16 انتصارًا، وتعادل فى مباراة وحيدة، كما سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وأصبح صاحب ثانى أفضل انطلاقة فى بطولة الدورى بعد مانويل جوزيه والذى حقق 17 انتصارا متتاليا موسم 2004 / 2005

كانت آخر مواجهة لعبها الأهلي فى بطولة الدورى العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضى، وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين، بينما كانت آخر مواجهة لإنبى أمام بيراميدز وخسرها بهدف دون رد قبل أن تتوقف بطولة الدورى العام وكذلك جميع المسابقات فى مصر وجميع أنحاء العالم للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد.

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يحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 6 وتعادل فى7 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكهم نفس العدد من الأهداف، ويعتلى قائمة هدافى الفريق محمد شريف مهاجم الأهلى المعار للفريق البترولى برصيد 9 أهداف يحتل بها المركز الثانى فى قائمة الهدافين، ويغيب عن لقاء الليلة تنفيذاً لبنود عقد الإعارة مع القلعة الحمراء والذى ينص على عدم مشاركته في اللقاء.