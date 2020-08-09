الامارات | بطل العالم للدراجات يخضع لجراحة إثر حادث تصادم

شكرا لقرائتكم خبر عن بطل العالم للدراجات يخضع لجراحة إثر حادث تصادم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خضع بطل الدراجات النارية ساندرو كورتيسي لعملية جراحية بعد تعرضه لإصابات بالغة إثر حادث تصادم خلال بطولة العالم للسوبر بايك في بورتيماو بالبرتغال.

وذكرت اللجنة المنظمة للبطولة في بيان اليوم الأحد "الدراج الالماني البالغ من العمر 30 عاما خضع لجراحة ناجحة لإعادة ربط المفاصل في الفقرات المصابة".

وتعرض كورتيسي أيضا لإصابة بكسر في قصبة الساق اليمنى، وأظهرت الفحوص تعرضه لكسر أربعة من ضلوعه في الجهة اليمنى لجسده بجانب الاشتباه في تعرضه لكسر في الكاحل الأيمن.

Advertisements

وتعرض كورتيسي للحادث أمس السبت بعد أن اصطدم بأحد منافسيه ليرتطم بعدها بالحواجز الجانبية للمضمار.

وشارك كورتيسي في منافسات بطولة العالم للدراجات النارية من 2005 وحتى 2017 وفاز بلقب "موتو 3" في 2012 ثم تحول للمشاركة في بطولة العالم للسوبر بايك في 2018 وفاز باللقب في موسمه الأول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news