شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يجتمع بجهاز المنتخب لبحث ترتيبات متابعة مباريات الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الكابتن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، غدًا الإثنين، اجتماعا مع أعضاء جهازه المعاون بمقر اتحاد الكرة «الجبلاية» لبحث ترتيبات متابعة مباريات الدوري بعد عودة النشاط الكروي واستئناف المنافسات.

ويحضر الاجتماع الكابتن محمد بركات، مدير المتتخب، وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر.

ويناقش البدري آليات متابعة المباريات ومراقبة كل اللاعبين عن كثب استعدادا لأول توقف دولي.

ويسعى المدير الفني ومعاونوه لوضع كل السيناريوهات الممكنة للاستعدادات للمرحلة المقبلة انتظارًا لتحديد الكاف لارتباطات المنتخب في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ومونديال 2022.