شكرا لقرائتكم خبر عن «موليكا» يكشف سر ارتداء قميص الزمالك: لا يدل على شيء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جاكسون موليكا، مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي، سر ارتداء قميص نادي الزمالك، خلال أحد تدريباته في الجيم. وعلق موليكا على الجدل الكبير الذي تسبب فيه على السوشيال ميديا، وأكد عبر حسابه الشخصي على تويتر أن ارتداء قميص الزمالك كان بغرض التدريب ولا يدل على أي شيء آخر، وتوجه بالشكر لكل المتابعين له. تداول خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو للجوهرة الكونغولية ومهاجم نادي مازيمبي «جاكسون موليكا» وهو يرتدي قميص نادي الزمالك خلال التدريب في الجيم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,314

تعافي 51,672

وفيات 4,992

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