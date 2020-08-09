شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع في القيمة التسويقية لرمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تراجعت القيمة التسويقية لرمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي والمعار إلى النادي الأهلي، بشكل كبير، بعد توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث انخفضت القيمة التسويقية للاعب بمقدار 800 ألف يورو دفعة واحدة، أي ما يعادل 13 مليونًا و700 ألف جنيه.

وكانت قيمة رمضان صبحي قد وصلت إلى 4 ملايين يورو بعد إعارته للنادي الأهلي، وهو ما يعادل 68 مليونًا و900 ألف جنيه، قبل أن تتراجع في 8 أغسطس الجاري إلى 3 ملايين و200 ألف يورو، أي ما يعادل 55 مليون جنيه مصري.

يذكر أن أعلى قيمة تسويقية وصل إليها رمضان صبحي كانت في 2018 عندما انضم إلى هيدرسفيلد الإنجليزي، حيث كانت قيمة اللاعب تقدر بـ7 ملايين يورو، أي ما يعادل 120 مليونًا و700 ألف جنيه مصري.