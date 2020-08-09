شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إنجليزية توضح آخر تطورات ملف رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «Examiner Live» الإنجليزية عن تحول جديد في مستقبل جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رمضان صبحي، الذي انتهت إعارته من صفوف هيدرسفيلد تاون.

وكان الأهلي قد استبعد رمضان صبحي من مواجهة إنبي، في عودة بطولة الدوري المصري الممتاز، نظرًا لعدم قانونية مشاركته بعد انتهاء إعارته في 30 يونيو الماضي.

وقالت الصحيفة إنه حتى الآن لم يتوصل الأهلي إلى أي اتفاق رسمي مع هيدرسفيلد بشأن رمضان، رغم التقارير التي تلمح لاقتراب مد الإعارة لنهاية الموسم الحالي مع الشراء النهائي في أكتوبر.

وأشارت الصحيفة من خلال أحد مصادرها داخل نادي هيدرسفيلد تاون بأن اللاعب لن يلعب مرة أخرى في الأهلي، بسبب عدم توصل الطرفين إلى اتفاق حول التعاقد مع اللاعب بصفة نهائية.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإنجليزي يتفهم تمامًا أن رمضان صبحي سيرحل عن الفريق في القريب العاجل، بعد ارتباط اسمه بأندية أودينيزي الإيطالي، بالإضافة إلى أولمبياكوس في اليونان وبشكتاش في تركيا.

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