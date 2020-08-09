بعد صدمة الإصابة.. برشلونة يكشف موقف «ميسي» من موقعة البايرن

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «آس» الإسبانية موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، من مواجهة بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه ضد نابولي الإيطالي بالأمس بإياب ثمن نهائي دوري الأبطال.
وأثار ميسي الشكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ في ربع النهائي، في مباراة تقام على ملعب محايد بالعاصمة البرتغالية لشبونة، الجمعة المقبل.
وقالت الصحيفة، إن إصابة ميسي ليست خطيرة ولن يخضع لأي فحوصات طبية على قدمه وسيقتصر الأمر على وضع الثلج لتخفيف آثار التورم من الكدمة.
وحقق برشلونة الفوز على نابولي بنتيجة 3-1 على ملعب كامب نو مساء أمس السبت.
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