شكرا لقرائتكم موليكا يكشف سبب ظهوره بقميص الزمالك .. مجرد تيشيرت تدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فسر الكونغولى جاكسون موليكا، مهاجم مازيمبى الكونغولى، أسباب ظهوره بقميص نادى الزمالك،خلال أداءه بعض التدريبات البدنية فى صالة الألعاب الرياضية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا خلال الساعات الماضية، خاصة أن اللاعب ارتبط اسمه بمفاوضات مع الأهلى خلال الفترة الماضية فى العديد من التقارير المختلفة قبل أن تحسم تلك التقارير وجهة اللاعب بالانتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية، بعدما قدم مستوى مميزًا مع مازيمبى فى الموسم الحالى من دورى أبطال أفريقيا، وسجل 7 أهداف خلال 10 مباريات شارك بها لكنه ودع من الدور ربع النهائى على يد الرجاء المغربى، وشارك اللاعب فى 4 مباريات دولية مع الكونغو وسجل هدفًا وحيدًا.

ونشر موليكا تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، فسر خلالها أسباب ظهوره بقميص الزمالك قائلاً: "أود أن أشكر كل المشجعين على حبهم ودعمهم .. لكنه كان مجرد تيشيرت تدريب"، ليغلق بهذا باب التكهنات حول هذا الأمر.

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وأثار قميص الزمالك تساؤلات الجماهير البيضاء عن كيفية حصول اللاعب على قميص الفريق، حيث جاء ذلك فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا يوم 24 من شهر يناير الماضى، والذى انتهى بالتعادل السلبى، وتوجه موليكا لمحمود علاء مدافع الزمالك عقب المباراة وقام بتبادل القمصان معه.

فيما كشف مسئولو الزمالك عن موقف القلعة البيضاء فى الدخول بمفاوضات مع الكونغولى جاكسون موليكا، مؤكدين إنه لم يتم الدخول فى أية مفاوضات مع الكونغولى موليكا، لضمه فى الموسم الجديد، حيث لم تحدث أية اتصالات من جانب إدارة الكرة بالنادى الأبيض مع اللاعب أو وكيله للحصول على جهوده، بعد الجدل المثار حول اللاعب منذ ظهوره فى الساعات الماضية بقميص الفريق الأبيض فى فيديو خلال تواجده خلال أداء اللاعب لبعض التدريبات البدنية فى صالة الألعاب الرياضية.