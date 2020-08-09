شكرا لقرائتكم كارتيرون يحذر لاعبي الزمالك من خطورة الاتحاد ويحثهم على الفوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على صعوبة مباراة فريقه غدا أمام الاتحاد السكندري وأهميتها وطالبهم بضرورة التركيز لتحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط .

وطالب المدرب الفرنسي خلال جلسة عقدها مع لاعبي الفريق على هامش تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، لاعبي الفريق بالظهور بأفضل مستوى في المباراة كما حذرهم من الفريق المنافس خاصة وأنه يضم لاعبين مميزين.

ويستعد الفريق للقاء الاتحاد السكندري المقرر له غدا الاثنين بالجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأحد تدريباته على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له غدا الاثنين في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

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وشهدت التدريبات مشاركة الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي بالإضافة إلى طارق حامد.

وركز الجهاز الفني للفريق على بعض الجوانب الفنية والخطط لتطبيقها في مباراة الاتحاد غدا .

وعقد الجهاز الفني قد جلسة مع اللاعبين في بداية المران طالبهم خلالها بضرورة التركيز لتحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط .