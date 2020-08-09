شكرا لقرائتكم تشريعية البرلمان تنظر طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها منذ قليل، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، والمتوقع أن يناقش خلاله طلب رفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور. كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد تلقى عدة خطابات تطالب برفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

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