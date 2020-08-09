شكرا لقرائتكم كارتيرون يقرر تأجيل إعلان قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد في الدوري للغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تأجيل الإعلان عن قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري إلى غدا مثلما حدث في لقاء المصري الأخير وإعلان القائمة يوم المباراة حيث يلتقي الزمالك مع زعيم الثغر غدا الاثنين في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز باستاد برج العرب.

واختتم الزمالك تدريباته صباح اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادا للقاء المرتقب غدا أمام الاتحاد وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين فيما عدا يوسف أوباما الذي يواصل برنامجه التأهيلي .

فيما قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، عدم دخول معسكرات ممتدة لفترة طويلة خلال الفترة المقبلة حينما ينتهى الفريق الأبيض من لقاء الاتحاد السكندرى، المقرر إقامته فى التاسعة مساء غد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية.

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ودخل الزمالك عدة معسكرات خلال الفترة الماضية، كان آخرها منذ السبت الماضى، فى مدينة برج العرب، وسينتهى ذلك المعسكر عقب لقاء الاتحاد وسيعود الفريق بعد ذلك لخوض تدريباته فى ملعبه بالقاهرة استعداداً لمواجهة مصر للمقاصة، التى ستقام السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن تكون معسكرات الزمالك بعد ذلك بحد أقصى قبل 48 ساعة من خوض أى لقاء بعد إعداد الفريق بأفضل صورة خلال الفترة الماضية، بمجموعة المعسكرات المختلفة التى أقيمت خلال فترة التوقف الكروى وشهدت خوض الأبيض 5 مباريات ودية استعدادا لعودة استكمال منافسات الدورى، كنت أولها ودية أمام سموحة وفاز بها الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف، ثم واجه الزمالك نظيره بيراميدز وهُزم بهدف دون رد على استاد برج العرب، كما واجه الزمالك نظيره وادى دجلة فى مباراة ودية ثالثة، وشهدت تألق عدد من اللاعبين الناشئين بالقلعة البيضاء حيث فاز الأبيض بأربعة أهداف دون رد، وخاض الزمالك مباراة ودية رابعة أمام فريق طنطا وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، وأخيرًا واجه الزمالك نظيره طلائع الجيش وديًا على استاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب عقب فوزه مؤخرًا على المصرى الخميس الماضى، بهدف دون رد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.