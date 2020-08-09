شكرا لقرائتكم أسوان: لم نطلب تأجيل أي مباراة وكريم الطيب مستقبل هجوم تماسيح النيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان أن ناديه لم يطلب تأجيل أي مباريات في الدوري، رغم إصابة أحد اللاعبين في فريقه بفيروس كورونا المستجد، وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: " أجرينا المسحة الطبية، واظهرت عن إصابة حالة واحدة للاعب في الفريق، واللاعب يعالج تحت إشراف الجهاز الطبي".

وأضاف:" الفريق في معسكر اعداد تحت قيادة أحمد كشري، في القاهرة، ونستعد للمباريات القادمة بكل قوة".

وواصل: "لم نطلب تأجيل أي مباريات، ولدينا وفرة في اللاعبين، وقمنا بالاستعانة بالناشئين، من الوارد ظهور أي حالات آخرى".

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استكمل: "كريم الطيب مهاجم أسوان، من أفضل اللاعبين الصاعدين في الفريق وهناك 4 لاعبين آخرين من القطاع، اللاعب قدم مباريات جيدة في الدور الأول، لكن حتى الآن لم تصلنا عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك للتعاقد معه رسميا".

وأتم: "هناك بعض الأحاديث الودية من جانب البعض، عن كريم الطيب، ونحتاج اللاعب حاليا لظروف، وفي نهاية الموسم سوف نحسم الأمر".

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.