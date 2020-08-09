شكرا لقرائتكم الزمالك يختتم تدريباته استعدادا للاتحاد بمشاركة بن شرقي وأوناجم وطارق حامد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأحد تدريباته على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له غدا الاثنين في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز .
وشهدت التدريبات مشاركة الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي بالإضافة إلى طارق حامد، حيث ركز الجهاز الفني للفريق على بعض الجوانب الفنية والخطط لتطبيقها في مباراة الاتحاد غدا .
وعقد الجهاز الفني قد جلسة مع اللاعبين في بداية المران طالبهم خلالها بضرورة التركيز لتحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط .
قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، تعيين الحكم محمد الحنفي ، لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري غدًا بالدوري ، وتعلن لجنة الحكام اليوم طاقم الحكام بالكامل بعد إجراء مسحات كورونا للاطمئنان على حالتهم الصحية.
و كشف عزب حجاج مدير لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن سبب تغيير الحكم محمود ناجي الذي كان مقررا أن يدير مباراة مصر للمقاصة وأسوان ببطولة الدوري الممتاز، ويحل محله حكم الساحة أحمد حمدي.
وقال حجاج للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن الحكم محمود ناجي شعر بألم في العضلة الخلفية خلال مرانه الأخير، استعدادا للمباراة، وعليه قررت اللجنة استبداله بالحكم أحمد حمدي.
ينهى الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها غداً، الإثنين، على ستاد برج العرب، في الجولة الثامنة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، حيث يسعى الفريق الأبيض لمواصلة تحسين ترتيبه في جدول ترتيب المسابقة حيث يحتل الفريق، المركز الثانى بعد فوزه الأخير على المصرى، بهدف نظيف، فى المباراة التى كانت مؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من منافسات البطولة.
وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، مواصلة الاعتماد على مصطفى محمد في قيادة خط هجوم الفريق الأبيض في لقاء الاتحاد السكندرى إلى جانب الصاعد حسام أشرف الذى يشارك خلف مصطفى محمد بدلا من المصاب يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأبيض الذى سيستمر غيابه أمام زعيم الثغر، نظراً لمعاناته من إصابة في العضلة الأمامية مع عودة طارق حامد لقيادة خط الوسط بعد تعافيه من إصابة الحوض.
ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المواجهة بتشكيل مكون من:"محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى في خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إسلام جابر وحسام أشرف وأحمد زيزو في خط الوسط، مصطفى محمد في خط الهجوم".
ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، وبهذا يخطف الأبيض الوصافة من المقاولون العرب عقب فوزه مؤخرا على المصرى الخميس الماضى فى الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، وذلك خلف الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.
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