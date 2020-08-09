شكرا لقرائتكم الزمالك يختتم تدريباته استعدادا للاتحاد بمشاركة بن شرقي وأوناجم وطارق حامد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأحد تدريباته على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له غدا الاثنين في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

وشهدت التدريبات مشاركة الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي بالإضافة إلى طارق حامد، حيث ركز الجهاز الفني للفريق على بعض الجوانب الفنية والخطط لتطبيقها في مباراة الاتحاد غدا .

وعقد الجهاز الفني قد جلسة مع اللاعبين في بداية المران طالبهم خلالها بضرورة التركيز لتحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط .

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، تعيين الحكم محمد الحنفي ، لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري غدًا بالدوري ، وتعلن لجنة الحكام اليوم طاقم الحكام بالكامل بعد إجراء مسحات كورونا للاطمئنان على حالتهم الصحية.

و كشف عزب حجاج مدير لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن سبب تغيير الحكم محمود ناجي الذي كان مقررا أن يدير مباراة مصر للمقاصة وأسوان ببطولة الدوري الممتاز، ويحل محله حكم الساحة أحمد حمدي.

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وقال حجاج للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن الحكم محمود ناجي شعر بألم في العضلة الخلفية خلال مرانه الأخير، استعدادا للمباراة، وعليه قررت اللجنة استبداله بالحكم أحمد حمدي.