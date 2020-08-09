شكرا لقرائتكم 5 أيام فاصلة تحسم مصير مفاوضات الأهلى ورمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

نجح مسئولو الأهلي في الوصول لصيغة اتفاق مع النادي الأنجليزي بشأن استكمال اعارة وشراء رمضان صبحي نهائياً بعد خفض الطلبات المادية من 7 ونصف مليون يورو الى 4 مليون فقط، في الوقت الذي رفع الأهلي عرضه لـ3 ملايين يورو.

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وأكد مسئولو الأهلي أن الوصول لاتفاق نهائي لشراء رمضان صبحي أمر أصبح قريباً للغاية حسب تطورات مفاوضات الأهلي لشراء رمضان صبحي نجم هجوم الفريق الأحمر المنتهية اعارته من هيدرسيفيلد الأنجليزي، إلا أن الأزمة الحقيقة تكمن في أن رغبة رمضان صبحي الأولى هي العودة من جديد لأوروبا، حيث طلب اللاعب مهلة 5 أيام للحصول على عرض أوروبي جيد وفي حالة عدم تلقيه عرض جيد سيوافق على التوقيع للأهلي.

ويراقب مسئولو النادي الأهلي العروض التى وصلت لرمضان صبحي بعدما نما إلى علم إدارة القلعة الحمراء أن أندية في أوربا ترغب في شراء اللاعب لكن عرضها المالي ليس كبير، وبات مستقبل رمضان صبحي فى الأهلى واحداً من أهم القضايا التى تشغل مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب ويرغب الأهلى في الاستفادة من جهود اللاعب فى الفترة المقبلة، بعدما رفض هيدرسفيلد مشاركة رمضان مع الأهلى محلياً أو أفريقياً إلا بعد حسم صفقة الشراء نهائياً بعدما انتهت إعارة اللاعب للأهلى فى 30 يونيو الماضي.

كما تدخل محمود الخطيب فى ملف الصفقة من أجل حسمها سريعاً لاسيما أن الجهاز الفنى فوجئ بأن الفريق ليس من حقه الاستعانة برمضان صبحى غداً فى مباراة إنبى بالدورى لأن هيدرسفيلد لم يُخطر الأهلى كتابياً بتمديد الإعارة، رغم أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أعلن قبل أشهر أنه من حق الأندية الاحتفاظ بلاعبيها المُعارين حتى نهاية الموسم الجارى بعدما تسببت "جائحة" كورونا فى تأجيل المسابقات المحلية والقارية فى العالم كله عدة أشهر.