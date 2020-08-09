شكرا لقرائتكم المقاصة تطالب الجبلاية بقيد أيمن حفني بشكل استثنائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال بكرى سليم المدير التنفيذى لفريق مصر المقاصة إنه ناديه طلب من اتحاد الكرة الموافقة على قيد أيمن حفنى لاعب الفريق و الذى تمت إعارته الى المقاولون وتم فسخ عقد الإعارة من حانب مسئولي ذئاب الجبل.

وطلب المدير التنفيذى للفريق الفيومى بموافقة اتحاد الكرة على قيد أيمن حفني، بشكل استثنائي في قائمة الفريق، بعد فسخ عقد إعارته مع المقاولون العرب، بسبب خلافات بين الطرفين.

وواصل "بكري" في تصريحات إذاعية : "أيمن حفني لاعب كبير، والموسم الحالي كله استثنائي بعد توقف النشاط الرياضي منذ منتصف مارس الماضي، بعد ظهور أزمة فيروس كورونا".

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وأضاف المدير التنفيذي للفريق الفيومي: "الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دائما يمنح الأولوية للحفاظ على مشاركة اللاعبين، ونتمنى نظر اتحاد الكرة في طلب قيد أيمن حفني".

عاد أيمن حفني لاعب مصر المقاصة إلى قوائم الانتظار من جديد بدون ناد حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما أعلن المقاولون العرب عن قطع إعارة اللاعب بسبب عدم التزامه وعدم حضوره إلى التدريبات منذ عودة الفريق عقب توقف كورونا، وبالتالى أدى الأمر إلى وصول العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود، ليعود حفني مجدداً إلى مصر المقاصة على قوائم الانتظار.