الأهلي ضد إنبي .. مروان محسن يقود هجوم الأحمر وأجاي يعوض غياب رمضان

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جدة - عمرو شويل الاهلي وانبي يقود مروان محسن مهاجم النادي الأهلي هجوم فريقه في مواجهة انبي اليوم الأحد في الوقت الذي سيجلس المهاجم السنغالي اليو بادجي على مقاعد البدلاء، على أن يشارك النيجيري جونيور أجاي في مركز الجناح الأيسر لتعويض غياب رمضان صبحي والذي انتهت اعارته من هيدرسيفيلد الأنجليزي للنادي الأحمر في 30 يونيو الماضي، وحجز محمد مجدي قفشه مقعده الأساسي في مركز صانع الألعاب بينما لازال مركز الجناح الأيمن يشهد منافسة بين الثلاثي وليد سليمان وأحمد الشيخ والأنجولي جيرالدو. الأهلي ضد إنبي يعود الأهلى مساء اليوم، الأحد، للظهور فى بطولة الدورى العام بعد غياب 5 أشهر، حين يواجه فريق إنبى فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وكانت آخر مواجهة لعبها الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدورى العام وكذلك جميع المسابقات فى مصر وجميع أنحاء العالم للحد من انتشار الاهلي وانبي ويسعى الأهلى لمواصلة نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره ببطولة الدورى المصرى، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدورى والتتويج باللقب هذا الموسم، للمرة 42 فى تاريخه، يدخل الأهلى المباراة منفرداً بالمركز الأول برصيد 49 نقطة، فيما يدخل إنبى المباراة فى المركز السابع برصيد 25 نقطة، واستعد الأهلى لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2 الأهلي ضد إنبي يقود مروان محسن مهاجم النادي الأهلي هجوم فريقه في مواجهة انبي اليوم الأحد في الوقت الذي سيجلس المهاجم السنغالي اليو بادجي على مقاعد البدلاء، على أن يشارك النيجيري جونيور أجاي في مركز الجناح الأيسر لتعويض غياب رمضان صبحي والذي انتهت اعارته من هيدرسيفيلد الأنجليزي للنادي الأحمر في 30 يونيو الماضي، وحجز محمد مجدي قفشه مقعده الأساسي في مركز صانع الألعاب بينما لازال مركز الجناح الأيمن يشهد منافسة بين الثلاثي وليد سليمان وأحمد الشيخ والأنجولي جيرالدو.يعود الأهلى مساء اليوم، الأحد، للظهور فى بطولة الدورى العام بعد غياب 5 أشهر، حين يواجه فريق إنبى فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وكانت آخر مواجهة لعبها الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدورى العام وكذلك جميع المسابقات فى مصر وجميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ويسعى الأهلى لمواصلة نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره ببطولة الدورى المصرى، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدورى والتتويج باللقب هذا الموسم، للمرة 42 فى تاريخه، يدخل الأهلى المباراة منفرداً بالمركز الأول برصيد 49 نقطة، فيما يدخل إنبى المباراة فى المركز السابع برصيد 25 نقطة، واستعد الأهلى لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2

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