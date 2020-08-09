شكرا لقرائتكم تطورات مُثيرة فى كواليس تمرد رمضان صبحي ضد الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مفاوضات النادي الأهلي للإبقاء على رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزي تطورات مُثيرة خلال الساعات الماضية وهي التطورات التي قد يكون لها دور في حسم الصفقة التى شغلت اهتمام ملايين الأهلاوية بل وجماهير الكرة المصرية عموماً بعدما إرتبط أسم اللاعب بأكثر من نادً محلي وخارجي خلال الفترة الماضية.

مفاوضات الأهلي للأبقاء على رمضان صبحي بدأت مُبكراً وتحديداً منذ تجميد النشاط الرياضي في العالم كله منذ مارس الماضي بسبب "جائحة" كورونا حيث لجأ الاهلي للطرق الشرعية وأرسل خطاباً رسمياً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يطلب فيه بقاء اللاعب مع حتى نهاية الموسم الجاري في مصر بعدما توقف النشاط الرياضي عدة أشهر بسبب "كورونا" خاصة أن النادي خسر جهود اللاعب فترة طويلة تصل لأربعة أشهر تقربياً خلال فترة الإعارة بسبب الإصابات ولم يستفيد منه طوال هذه الفترة ، كما تكبّدت خزينة النادي مبالغ طائلة لأستعارة اللاعب ، وجاء خطاب الاهلي للفيفا بعد موافقة رمضان صبحى على هذه الخطوة.

وجاء رد "فيفا" على الاهلي بأن تمديد الإعارة من حق النادي بسبب ظروف "كورونا" القهرية لكن لابد أن يكون الأمر بالتنسيق والتراضي مع هيدرسفيلد وهنا أرسل الاهلي خطاباً للنادي الإنجليزي لتمديد الإعارة حتى نهاية الموسم ورحّب الأخير بالتمديد لكنه طلب تأجيل الحسم لما بعد وضوح الرؤية بشأن عودة الدوريات في أوروبا والعالم كله وفقاً لتداعيات أزمة "كوروونا".

الأهلي جدد خطابه لنادي هيدرسفيلد مع وضوح الرؤية بشأن عودة الدوريات ومع الإعلان عن موعد عودة الدوري المصري وفي هذه المرة أكد الاهلي في خطابه إنه يرغب في شراء اللاعب نهائياً بدلاً من تمديد الإعارة لنهاية الموسم وجاءت هذه الخطوة بناءً على رؤية السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي وبعد إجتماع حضره كبار المسئولين عن قطاع الكرة في الاهلي مع رمضان صبحي حيث أكدوا له أن النادي يرغب في شراؤه نهائياً بدلاً من تمديد الإعارة لنهاية الموسم وإستطلع كبار الاهلي رأي اللاعب في هذه الخطوة فرحّب الأخير مُبدياً موافقته على البقاء في النادي.

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جلسة "كبار" الأهلي مع رمضان صبحي شهدت التأكيد على أن النادي سيقوم بتقدير اللاعب مالياً وأكد رمضان أنه يرغب في البقاء مع الأهلي خاصة أن النادي إنتشله من ظروف صعبة كان يُعاني فيها مع هيدرسفيلد لعدم مشاركته في المباريات قبل أن يتعاقد معه الأهلي بمبلغ كبير ويستعيد اللاعب بريقه مع القلعة الحمراء ليعود لصفوف المنتخب الأولمبي ويصبح رمضان أحد أهم نجوم الكرة المصرية في الفترة الحالية.

موافقة رمضان صبحي على البقاء مع الاهلي جعلت إدارة الحمراء تتحرك بشكل مُكثف لحسم الصفقة رسمياً لاسيما في ظل التصريحات التى خرجت من مدرب هيدرسفيلد بإنه لا يحتاج جهود رمضان صبحي وتوالت الإتصالات بين الاهلي ونظيره الإنجليزي وهي المفاوضات التى قادها أمير توفيق مدير تعاقات الاهلي وتوصل خلالها الأهلي لأتفاق شبه نهائي مع النادي الإنجليزي على المقابل المالي لشراء اللاعب.

وسط هذه الأتصالات والمفاوضات شبه الحاسمة بين الأهلي وهيدرسفيلد ضرب رمضان صبحي "كُرسي في الكلوب" وأخطر الاهلي بأنه ينتظر عرضاً أوربياً عن طريق وكيل أخر بخلاف نادر شوقي ، وأكد اللاعب إمكانية العودة لأوربا في الموسم المقبل وهو ما أصاب إدارة الاهلي بصدمة قاسية لأنها تحركت ودخلت في مفاوضات مع النادي الإنجليزي بل وتوصلّت لأتفاق معه حول قيمة الصفقة بناءً على موافقة رمضان صبحي قبل أن يفجر الأخير قنبلة الرغبة في العودة لأوربا.

رمضان صبحي أخطر الأهلي بأنه سيُحدد موقفه خلال أيام قليلة جداً أما بالرحيل لأوربا أو البقاء في الأهلي ، وكشف اللاعب رفضه اللعب لأي نادً مصري غير الأهلي .