اخبار الرياضه

الزمالك بالزي الأزرق في مواجهة الاتحاد السكندري بالأبيض غدا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الزمالك بالزي الأزرق في مواجهة الاتحاد السكندري بالأبيض غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بزيه البديل باللون الأزرق في مباراته أمام الاتحاد السكندري المقرر لها التاسعه مساء غدا باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الممتاز .

واختتم الفريق تدريباته اليوم بملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادا للقاء زعيم الثغر، وطالب الجهاز الفني اللاعبين بضرورة مواصلة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط في مواجهة الاتحاد غدا .

من جهته أكد الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

على صعوبة مباراة فريقه غدا أمام الاتحاد السكندري وأهميتها وطالبهم بضرورة التركيز لتحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط .

 

وطالب المدرب الفرنسي خلال جلسة عقدها مع لاعبي الفريق على هامش تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، لاعبي الفريق بالظهور بأفضل مستوى في المباراة كما حذرهم من الفريق المنافس خاصة وأنه يضم لاعبين مميزين.

 

ويستعد الفريق للقاء الاتحاد السكندري المقرر له غدا الاثنين بالجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز  .

 

Advertisements

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأحد تدريباته على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب استعدادا  للقاء الاتحاد السكندري المقرر له غدا الاثنين في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

 

وشهدت التدريبات مشاركة الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي بالإضافة إلى طارق حامد.

 

وركز  الجهاز الفني للفريق على بعض الجوانب الفنية والخطط لتطبيقها في مباراة الاتحاد غدا .

 

وعقد الجهاز الفني قد جلسة مع اللاعبين في بداية المران طالبهم خلالها بضرورة التركيز لتحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط .

 

وحقق الأبيض الفوز على نظيره المصري بهدف دون رد في المباراة السابقة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك بالزي الأزرق في مواجهة الاتحاد السكندري بالأبيض غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا