شكرا لقرائتكم أحمد هانى لاعب طلائع الجيش يحتفل بزفافه قبل مواجهة بيراميدز بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الاحد ، أحمد هانى لاعب طلائع الجيش الحالى والاسماعيلى السابق بزفافه فى الإسماعيلية حيث أقام اللاعب حفل "حنة" مصغر بالأمس وحضره بعض زملاؤه بالوسط الكروى فيما يتمم هانى إجراءات زفافه اليوم قبل مواجهة بيراميدز ، فمن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته بالدوري بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة

كان أحمد هاني عاد منذ فترة للتدريبات الجماعية للطلائع إستعدادًا لإستكمال النشاط بعد إجراءه عملية جراحية بسبب كسر في الشظية وغاب على إثرها عدة أشهر ، أحمد هاني، ناشيء الإسماعيلي، إنتقل إلي طلائع الجيش فترة الانتقالات الصيفية ٢٠١٧-٢٠١٨، ثم إنتقل إلي صفوف حرس الحدود علي سبيل الإعارة لمدة موسم قبل أن يعود لطلائع الجيش يونيو ٢٠١٩.

وتعادل فريقا طلائع الجيش والإنتاج الحربى بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر أمس السبت على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن استعدادات الفريقين لافتتاح مشوارهم ببطولة الدوري التى عادت بعد تجميد دام خمسة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا، تقدم عمرو جمال لطلائع الجيش فى الشوط الاول وتعادل باسم مرسى للإنتاج الحربى فى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء.

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واطمأن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع على جاهزية لاعبيه الذين لم يشاركوا فى الوديات السابقة بسبب الإصابات مثل عمرو جمال وإسلام سرى ومحمد سعد سمير وأحمد سامى وعاصم صلاح.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا .