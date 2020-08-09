شكرا لقرائتكم محمد الحنفي حكماً لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري غدًا بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، تعيين الحكم محمد الحنفي ، لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري غدًا بالدوري ، وتعلن لجنة الحكام اليوم طاقم الحكام بالكامل بعد إجراء مسحات كورونا للاطمئنان على حالتهم الصحية.

و كشف عزب حجاج مدير لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن سبب تغيير الحكم محمود ناجي الذي كان مقررا أن يدير مباراة مصر للمقاصة وأسوان ببطولة الدوري الممتاز، ويحل محله حكم الساحة أحمد حمدي.

وقال حجاج للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن الحكم محمود ناجي شعر بألم في العضلة الخلفية خلال مرانه الأخير، استعدادا للمباراة، وعليه قررت اللجنة استبداله بالحكم أحمد حمدي.

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