شكرا لقرائتكم لامبارد بعد هزيمة بايرن: تشيلسي ما زال في طور البناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف فرانك لامبارد مدرب تشيلسي عملية إعادة بناء فريقه بأنها ما زالت جارية بعد الخروج من دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب الهزيمة 7-1 في النتيجة الإجمالية أمام بايرن ميونخ بطل ألمانيا.

وكانت مسيرة لامبارد، الهداف التاريخي لتشيلسي، مليئة بالألقاب مع الفريق اللندني كلاعب، ففاز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال ضمن ألقاب أخرى، لكنه قال إن النادي عليه ضم اللاعبين المناسبين حتى يصل لهذا المستوى مرة أخرى.

وأبلغ لامبارد محطة "بي.تي سبورت" التلفزيونية بعد الخسارة 4-1 أمام بايرن في لقاء الإياب يوم السبت: في آخر 20 عاما امتلكنا لاعبين بارزين مثل هازارد ودييغو كوستا ودروغبا وبيتر تشيك وجون تيري، نافسنا على لقب الدوري الإنجليزي كل عام وكنا نصل إلى النهائي والدور قبل النهائي بانتظام. ندرك أن الأمور مختلفة الآن، إنها ما زالت عملية جارية حاليا. هذا ليس الطبيعي بالنسبة لتشيلسي.

وقال لامبارد، الذي قاد تشيلسي إلى المركز الرابع في الدوري ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في أول موسم تحت قيادته، إنه يتطلع لتدعيم صفوف فريقه بشكل أكبر قبل انطلاق الموسم الجديد. وأضاف: سندرس ذلك، لأن هذه هي مهمتنا. نشعر بسبب عقوبة حظر الانتقالات العام الماضي أننا تراجعنا خلف الأندية الأخرى التي أنفقت الكثير من المال وتحسنت، ضم اللاعبين جزء كبير من هذه اللعبة، مباريات كهذه في كرة القدم تُظهر لي الكثير وتقول ليالكثير.