شكرا لقرائتكم ثلاثية تقود برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل برشلونة إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه 3-1 على ضيفه نابولي في إياب دور الستة عشر اليوم السبت.

وتقدم برشلونة بثلاثة أهداف عن طريق المدافع كليمو لينغليه وليونيل ميسي ولويس سواريز من ركلة جزاء قبل أن يقلص لورينزو إنسيني الفارق من ركلة جزاء قبل الاستراحة أيضا.

وتفوق برشلونة 4-2 على نابولي في مجموع المباراتين بعدما تعادل 1-1 في إيطاليا في فبراير شباط الماضي وقبل توقف طويل للمسابقة بسبب جائحة كوفيد-19.

وسيلعب برشلونة في دور الثمانية مع بايرن ميونيخ بطل ألمانيا الذي سحق تشيلسي 7-1 في مجموع مباراتي دور الستة عشر.