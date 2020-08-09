شكرا لقرائتكم بيرلو مدرباً ليوفنتوس بعد أسبوع من تعيينه لفريق الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم السبت، تعاقده مع أندريا بيرلو كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم خلفا لماوريتسيو ساري الذي أقيل في وقت سابق من اليوم.

وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني أن بيرلو وقع على عقد مدته عامين وحتى 30 يونيو 2022.

وكانت مسيرة بيرلو، 41 عاما، أسطورية كلاعب حيث فاز بكافة البطولات، بداية من دوري أبطال أوروبا وصولا إلى كأس العالم في 2006.

وخلال أربع سنوات قضاها مع يوفنتوس كلاعب فاز بيرلو بالعديد من ألقاب الدوري بالإضافة لكأس إيطاليا وبطولتين لكأس السوبر الإيطالي.

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وذكر النادي أن بيرلو يبدأ فصلا جديدا في مسيرته بعالم كرة القدم. من اليوم سيكون مدربا ليوفنتوس، حيث قرر النادي تكليفة بالقيادة الفنية للفريق الأول، بعدما اختاره بالفعل لتدريب فريق تحت 23 عاما.

ذكر النادي "اختيار اليوم مبني على اعتقاد أن بيرلو يمتلك ما يلزم لأن يقود منذ بداية ظهوره على مقاعد البدلاء، فريقا لديه الخبرة والموهبة لكي يواصل تحقيق نجاحات جديدة".

وكان يوفنتوس أعلن إقالة ماوريتسيو ساري من تدريب الفريق في وقت سابق من اليوم، بعد ساعات من فوزه 2 - 1 على ليون في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تأهل الفريق الفرنسي لدور الثمانية مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين حيث تعادل الفريقان 2 - 2 في مجموع المباراتين.

ويرحل ساري، 61 عاما، بعد أن قضى موسما واحدا مع يوفنتوس، رغم أنه قاد الفريق للتتويج باللقب التاسع على التوالي في الدوري الإيطالي عقب رحيله عن فريق تشيلسي الصيف الماضي.

واستطاع ساري أن يقود يوفنتوس للاحتفاظ بلقب الدوري في موسم مرهق حيث أقيمت 12 جولة في ستة أسابيع بسبب وباء فيروس كورونا، ولكنه خسر لقبي كأس السوبر وكأس إيطاليا في وقت سابق من الموسم ولم يقدم الفريق كرة القدم المبهرة التي كانت منتظرة منه.