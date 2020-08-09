شادي محمد يرد على أيمن عبد العزيز بعد اتهام الاهلي بالفوز بالتحكيم: "أنت ما سمعتش الكابتن فاروق"





علق شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق، على تصريحات أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك الأسبق، بعدما اتهم المارد الأحمر بحصوله على البطولات بالتحكيم والرعاة، والمجاملات.

وقال شادي محمد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “لما ربع بطولات الأهلى بالحكام هو انت ماسمعتش الكابتن فاروق.. أيه ذاكرة السمك ديه”.

وصرح أيمن عبد العزيز بالأمس أثناء تواجده ضيفا على فضائية الزمالك الخاصة أن أكثر من 30 % من ‏ألقاب الأهلي المحلية جاءت من خلال مساعدة المسئولين عن اللعبة ‏في مصر له، كذلك التحكيم ووكالة الأهرام التي كانت تمنح أضعاف ‏نسب الرعاية للزمالك وباقي الأندية.

وفي وقت سابق آثار فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء الجدل بعدما أكد أن الحكام الأفارقة كانوا يخيرونه ما بين الحصول على ركلات الجزاء أو طرد لاعب المنافس أثناء المشاركة في البطولات الأفريقية.