موعد مباراة الأهلي وإنبي الليلة.. والقناة الناقلة.. والتشكيل.. و8 غيابات تضرب الأحمر

كتب: ضياء السقا

يلتقي فريقا الأهلي وإنبي، في الثامنة مساء اليوم الأحد، في واحدة من مؤجلات الجولة الـ15، من منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد القاهرة.

ويتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بـ 49 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة فاز في 16 منها وتعادل في واحدة، ولم يتعرض للخسارة، وأحرز لاعبوه 46 هدفا واهتزت شباكه أربع مرات فقط.

ويملك فريق إنبي 25 نقطة، محتلا المركز السابع في جدول الترتيب، حيث لعب 18 مواجهة حقق الفوز في 6 منها، وتعادل في سبع مرات، وخسر في خمس لقاءات، وسجّل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

ويفتقد الفريق البترولي خدمات هدافه محمد شريف، المُعار من الأهلي إلى صفوف إنبي، بسبب شرط عدم مشاركته أمام فريقه الأصلي، الموجود في عقد الإعارة.

ويغيب عن الأهلي كل من ياسر إبراهيم، حسين الشحات، أحمد الشيخ، حمدي فتحي، ومحمود وحيد للإصابة، ورامي ربيعة ومحمود كهربا للإيقاف، ورمضان صبحي لانتهاء فترة إعارته.

تشكيل الأهلي

ومن اللمتوقع أن يبدأ السويسري فايلر المباراة بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية.

ثلاثي خلف المهاجم: جونيور أجايي - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو.

خط الهجوم: مروان محسن.

القناة الناقلة

وسيتم نقل مباراة الأهلي ضد إنبي، عبر قناة أون تايم سبورت 1، حيث ينطلق الاستديو التحليلي، الذي يقدمه أحمد شوبير، في السادسة مساء، ويقوم بالتحليل طه إسماعيل ومحمد عمر ووليد صلاح الدين.

وسيقوم بالتعليق على المباراة، كل من بلال علام وأيمن الكاشف، حيث سيكون هناك قناتين صوتيتين، ويستطيع المشاهد اختيار المعلق من خلال جهاز التوجيه الخاص بجهازه المنزلي.