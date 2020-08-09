هل يلعب رمضان صبحي للزمالك؟.. 100 مليون جنيه قيمة الصفقة

أصبح رمضان صبحى، لاعب الأهلى المُعار من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، حديث الصباح والمساء فى الشارع الكروى المصرى كله بعدما شهدت مفاوضات الأهلى معه للبقاء فى النادى عدة عراقيل، بدأت بالخلاف المالى الواضح بين الأهلى ونادى هيدرسفيلد الإنجليزى لشراء اللاعب انتهاءً بتلقى رمضان إغراءات بالجملة من أندية خارجية ومصرية، مروراً برغبة اللاعب العودة لأوروبا وإسدال الستار على مشواره بالدورى المصرى.

الساعات الماضية كشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل فى تلقى رمضان صبجي عرضاً مُغرياً للغاية من نادى الزمالك من أجل التعاقد معه مطلع الموسم المقبل، وقدم مسئولو القلعة البيضاء عرضاً كبيراً للغاية لم يحصل عليه أى لاعب مصرى من قبل من أجل ارتداء القميص الأبيض لتكون "صفقة القرن" الكُبرى، بعدما فشلت صفقة ضم عبد الله السعيد للزمالك من الأهلى قبل موسمين تقريباً فى اللحظات الأخيرة.

المفاجأة أن رمضان صبحى لم يُمانع اللعب للزمالك ورحّب بسبب العرض الذى سيحصل من خلاله اللاعب على 100 مليون جنيه، منها 50 مليون جنيه مقدم تعاقد، وهو مبلغ كبير للغاية، وكشف مصدر أن رمضان سبق ووافق على الانتقال للزمالك، وهو ما كشف عنه أحمد مرتضى منصور مؤخراً قائلا، "كنا قريبين من ضم رمضان صبحى فى 2014 بعد مكالمة من لاعب من الزمالك من معسكر المنتخب"، وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك، "لاعب الزمالك قالنا إن رمضان صبحى عنده مشكلة فى العقد مع الأهلى وهو مرحب بالانتقال للزمالك.. تعالوا خلصوا الصفقة لأن علاء عبد الصادق جاى يمضى رمضان على عقد جديد، فاتصلت بأحمد سليمان وقولتله قالى أنا مظبط كل حاجة ولقيت رمضان بعدها موقع للأهلى".

مفاوضات الأهلى للإبقاء على رمضان صبحى مازالت تتأرجح بسبب الخلاف بين القلعة الحمراء ونادى هيدرسفيلد الإنجليزى حول المقابل المالى، وإن كانت الأيام الماضية شهدت مرونة من جانب النادى الإنجليزى فى تخفيض مطالبه المالية لإتمام الصفقة، ولكن الأزمة حالياً تكمن فى الإغراءات الكثيرة التى تعرض لها اللاعب مؤخراً من جانب أندية خارجية وداخلية أبرزها الزمالك وبيراميدز.