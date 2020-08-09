شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجرى تجربة الـVAR على ملعب الجونة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، إقامة مباراة ودية على ملعب الجونة غداً، الاثنين، لتجربة تطبيق تقنية الفيديو تمهيدًا لاعتماد الملعب ضمن ملاعب الـVAR في الدوري.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين فريقين من الصعيد سيتم تحديدهما وتحديد طاقم الحكام خلال ساعات قليلة. وأجرت اللجنة تجربة أمس في مباراة ودية بين البلاستيك والنيل للأدوية، وأدار اللقاء محمد الصباحي، وتولى إدارة تقنية الفيديو الحكم محمود بسيوني.

فيما كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن تكلفة استقدام طاقم أجنبي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 22 أغسطس الجاري بالدوري تبلغ 40 ألف دولار، وليس 25 الف دولار كما كان الحال في المواسم السابقة .

وأوضح مسئولو اللجنة أن ارتفاع التكلفة يرجع لوجود حكمين إضافيين عبارة عن حكم الفيديو ومساعده، بجانب طاقم الحكام الأساسي للمباراة، حيث إن التكلفة تشمل الإقامة والانتقالات بجانب بدلات الحكام.

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وتابع مسئولو الجبلاية بأن اتحاد الكرة سيتحمل تكلفة استقدام طاقم حكام القمة، حيث خاطب مسؤولو لجنة الحكام عددا من اتحادات أوروبا لاستقدامه خلال الأيام المقبلة.

فيما استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، علي تعيين الحكم محمد الحنفي ، لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري غدًا بالدوري ، وتعلن لجنة الحكام اليوم طاقم الحكام بالكامل بعد إجراء مسحات كورونا للاطمئنان على حالتهم الصحية.

علي صعيد مختلف، كشف عزب حجاج مدير لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن سبب تغيير الحكم محمود ناجي الذي كان مقررا أن يدير مباراة مصر للمقاصة وأسوان ببطولة الدوري الممتاز، ويحل محله حكم الساحة أحمد حمدي.

وقال حجاج للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن الحكم محمود ناجي شعر بألم في العضلة الخلفية خلال مرانه الأخير، استعدادا للمباراة، وعليه قررت اللجنة استبداله بالحكم أحمد حمدي.