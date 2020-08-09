شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان: لم نطلب تأجيل أى مباراة.. وكريم الطيب مستقبل هجوم الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء أحمد سليمان، رئيس نادى أسوان، أن ناديه لم يطلب تأجيل أى مباريات فى الدوري، رغم إصابة أحد اللاعبين فى فريقه بفيروس كورونا المستجد، وقال فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر، "أجرينا المسحة الطبية، وأظهرت إصابة حالة واحدة للاعب فى الفريق، وهو الآن يعالج تحت إشراف الجهاز الطبي".

وأضاف سليمان، "الفريق فى معسكر إعداد تحت قيادة أحمد كشرى فى القاهرة، ونستعد للمباريات القادمة بكل قوة".

وشدد رئيس نادى أسوان قائلا، "لم نطلب تأجيل أى مباريات، ولدينا وفرة فى اللاعبين، وقمنا بالاستعانة بالناشئين، من الوارد ظهور أى حالات أخرى".

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وأضاف سليمان، "كريم الطيب مهاجم أسوان من أفضل اللاعبين الصاعدين فى الفريق وهناك 4 لاعبين آخرين من القطاع، اللاعب قدم مباريات جيدة فى الدور الأول، لكن حتى الآن لم تصلنا عروض رسمية من الأهلى أو الزمالك للتعاقد معه رسميا".

,أنهى رئيس أسوان تصريحاته قائلا، "هناك بعض الأحاديث الودية من جانب البعض عن كريم الطيب، ونحتاج اللاعب حاليا، وفى نهاية الموسم سوف نحسم الأمر".

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.