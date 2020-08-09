شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود هجوم الأهلى أمام إنبى وأجاى يعوض غياب رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود مروان محسن، مهاجم النادى الأهلى، هجوم فريقه فى مواجهة إنبى اليوم، الأحد، فى الوقت الذى سيجلس المهاجم السنغالى أليو بادجى على مقاعد البدلاء، على أن يشارك النيجيرى جونيور أجاى فى مركز الجناح الأيسر لتعويض غياب رمضان صبحى، والذى انتهت إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزى للنادى الأحمر فى 30 يونيو الماضى.

وحجز محمد مجدى قفشه مقعده الأساسى فى مركز صانع الألعاب، بينما لايزال مركز الجناح الأيمن يشهد منافسة بين الثلاثى وليد سليمان وأحمد الشيخ والأنجولى جيرالدو.

ويعود الأهلى مساء اليوم، الأحد، للظهور فى بطولة الدورى العام بعد غياب 5 أشهر، حين يواجه فريق إنبى فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة فى المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وكانت آخر مواجهة لعبها الأهلى فى بطولة الدورى العام أمام سموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 بين الفريقين، قبل أن تتوقف بطولة الدورى العام وكذلك جميع المسابقات فى مصر وجميع أنحاء العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويسعى الأهلى لمواصلة نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره ببطولة الدورى المصرى، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدورى والتتويج باللقب هذا الموسم، للمرة 42 فى تاريخه، يدخل الأهلى المباراة منفرداً بالمركز الأول برصيد 49 نقطة، فيما يدخل إنبى المباراة فى المركز السابع برصيد 25 نقطة، واستعد الأهلى لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2.