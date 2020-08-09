شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: 40 ألف دولار تكلفة حكام قمة الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن تكلفة استقدام طاقم أجنبى لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 22 أغسطس الجارى بالدورى تبلغ 40 ألف دولار، وليس 25 ألف دولار كما كان الحال فى المواسم السابقة .

وأوضح مسئولو اللجنة أن ارتفاع التكلفة يرجع لوجود حكمين إضافيين عبارة عن حكم الفيديو ومساعده، بجانب طاقم الحكام الأساسي للمباراة، حيث إن التكلفة تشمل الإقامة والانتقالات بجانب بدلات الحكام.

وأشار مسئولو الجبلاية إلى أن اتحاد الكرة سيتحمل تكلفة استقدام طاقم حكام القمة، حيث خاطب مسؤولو لجنة الحكام عددا من اتحادات أوروبا لاستقدامه خلال الأيام المقبلة.

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فيما استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، على تعيين الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى غدًا بالدورى، وتعلن لجنة الحكام اليوم طاقم الحكام بالكامل بعد إجراء مسحات كورونا للاطمئنان على حالتهم الصحية.

على صعيد مختلف، كشف عزب حجاج مدير لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن سبب تغيير الحكم محمود ناجي الذي كان مقررا أن يدير مباراة مصر للمقاصة وأسوان ببطولة الدوري الممتاز، ويحل محله حكم الساحة أحمد حمدي.

وقال حجاج للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن الحكم محمود ناجي شعر بألم في العضلة الخلفية خلال مرانه الأخير، استعدادا للمباراة، وعليه قررت اللجنة استبداله بالحكم أحمد حمدي.