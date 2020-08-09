شكرا لقرائتكم خبر عن ألميريا: لا نتفاوض مع أى لاعب بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد العاصى، الرئيس التنفيذى لنادى الميريا الإسبانى، أنه لا صحة إطلاقاً لخبر تفاوض نادى الميريا مع أى لاعب فى الدورى المصرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف العاصى أن نادى ألميريا ملتزم بلوائح الدورى الإسبانى الذى يلتزم بعدد لاعبين معين من خارج أوروبا ما يقف حائلا أمام التفكير فى ضم أى لاعب مصرى خلال الفترة الحالية

وكان المستشار تركى آل الشيخ مالك نادى الميريا قد أعلن منذ أكثر من 3 أشهر أن علاقته بالرياضة المصرية قد انتهت تماما.

وكان نادى ألميريا الإسبانى قد أعلن عن تعيين البرتغالى جوزيه جوميز مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، بعقد لمدة عام واحد، خلفًا للمدرب السابق خوسيه ماريا جوتي، الذى أقيل من منصبه لسوء النتائج.

وأكد بيان نادى ألميريا أن جوميز وقع على عقد لمدة عام لتدريب الفريق، ينتهى فى يونيو 2021، وسيقود الفريق فى الملحق المؤهل إلى الدورى الإسبانى "الليجا".

Advertisements

وتولى المدرب البرتغالى، صاحب الـ49 عاما، تدريب العديد من الأندية، الأهلى والتعاون فى السعودية، ريدينج الإنجليزى وريو أفى البرتغالى.

ويلعب فريق ألميريا مواجهتين مع فريق جيرونا، فى الملحق المؤهل للدورى الإسباني، يومى 30 يوليو الجارى، والثانى من شهر أغسطس المقبل.

وكان فريق ألميريا قد أنهى الموسم الحالى من دورى الدرجة الثانية، فى المركز الرابع، برصيد 64 نقطة، بعد خوضه 42 مباراة، حقق الفوز فى 17، تعادل 13 وتلقى الهزيمة فى 12 مباراة.

جدير بالذكر أن فريقى هويسكا وقادش، قد ضمنا الصعود للعب فى الدورى الإسبانى الموسم المقبل، بعد احتلالهم المركزين الأول والثانى على التوالي.