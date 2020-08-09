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شكرا لقرائتكم خبر عن sankei اليابانى يجرى حوارا مع محررة الخليج 365 ندى مجاهد حول أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى موقع sankei الياباني الشهير حواراً طويلاً مع الزميلة ندى مجاهد بالقسم الرياضي في الخليج 365 ، تحدثت فيه عن عدة أمور تتعلق بأولمبياد طوكيو التى كان مُقرراً لها الصيف الجاري قبل أن يتم تأجيلها للصيف المقبل بسبب "جائحة "كورونا ، وأكدت الزميلة ندى مجاهد في تصريحاتها لموقع sankei الذي يُعد واحداً من أهم المنابر الإعلامية في اليابان على إستعداد اللجنة الأولمبية المصرية و المنتخبات للمشاركة فى جميع المنافسات التى تأهل اللاعبون إليها وفقا لتطبيق الإجراءات الإحترازية الخاص ببروتوكول كل إتحاد دولى للعبة و بروتوكول وزارة الشباب و الرياضة .
ندى مجاهد
كما أكدت محررة الخليج 365 ندى مجاهد خلال الحوار أن الإستعدادات تتم بشكل إيجابى و بالفعل يوجد منتخبات بدأت الإستعدادات بعد إجراء مسحات تأكد سلامة اللاعبين من فيروس كورونا وفقا للإجراءات الإحترازية بين اللاعبين و الاجهز الفنية وفقا للتباعد الإجتماعى مثل التدريب فى ملاعب مكشوفة و ليس صالات مغطاه السفر فى باص سعته أكبر من العدد المحدد .
و أشارت محررة الخليج 365 فى الحوار أنه حتى الآن لا يوجد صعوبات تواجه اللاعبين ، خاصة أنه لم يشكو أى لاعب ظل حرص الأندية و الإتحادات على تطبيق الإجراءات للحفاظ على سلامة اللاعبين .
و قالت محررة الخليج 365 إن مصر بالتأكيد تتفوق فى رياضة رفع الأثقال فى ظل حصول الثنائى محمد إيهاب و سارة سمير على الميدالية البرونزية فى الأولمبياد الماضية بـ ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل .
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