شكرا لقرائتكم خبر عن sankei اليابانى يجرى حوارا مع محررة الخليج 365 ندى مجاهد حول أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى موقع sankei الياباني الشهير حواراً طويلاً مع الزميلة ندى مجاهد بالقسم الرياضي في الخليج 365 ، تحدثت فيه عن عدة أمور تتعلق بأولمبياد طوكيو التى كان مُقرراً لها الصيف الجاري قبل أن يتم تأجيلها للصيف المقبل بسبب "جائحة "كورونا ، وأكدت الزميلة ندى مجاهد في تصريحاتها لموقع sankei الذي يُعد واحداً من أهم المنابر الإعلامية في اليابان على إستعداد اللجنة الأولمبية المصرية و المنتخبات للمشاركة فى جميع المنافسات التى تأهل اللاعبون إليها وفقا لتطبيق الإجراءات الإحترازية الخاص ببروتوكول كل إتحاد دولى للعبة و بروتوكول وزارة الشباب و الرياضة .



ندى مجاهد

كما أكدت محررة الخليج 365 ندى مجاهد خلال الحوار أن الإستعدادات تتم بشكل إيجابى و بالفعل يوجد منتخبات بدأت الإستعدادات بعد إجراء مسحات تأكد سلامة اللاعبين من فيروس كورونا وفقا للإجراءات الإحترازية بين اللاعبين و الاجهز الفنية وفقا للتباعد الإجتماعى مثل التدريب فى ملاعب مكشوفة و ليس صالات مغطاه السفر فى باص سعته أكبر من العدد المحدد .

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و أشارت محررة الخليج 365 فى الحوار أنه حتى الآن لا يوجد صعوبات تواجه اللاعبين ، خاصة أنه لم يشكو أى لاعب ظل حرص الأندية و الإتحادات على تطبيق الإجراءات للحفاظ على سلامة اللاعبين .

و قالت محررة الخليج 365 إن مصر بالتأكيد تتفوق فى رياضة رفع الأثقال فى ظل حصول الثنائى محمد إيهاب و سارة سمير على الميدالية البرونزية فى الأولمبياد الماضية بـ ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل .