شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد لـ أيمن عبد العزيز بعد تصريحاته عن مجاملة الأهلى: "ذاكرة سمك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد شادي محمد كابتن النادي الأهلي السابق، على تصريحات أيمن عبد العزيز نجم الزمالك الأسبق، بخصوص حصول الفريق الأحمر على الكثير من البطولات بفضل المجاملات التحكيمية، وقال شادي محمد عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: "لما ربع بطولات الأهلي بالحكام هو انت ماسمعتش الكابتن فاروق ... ايه ذاكرة السمك ديه".



شادي محمد

كان أيمن عبد العزيز، قد أكد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك إن الأهلي تلقى مساعدات من مسؤولي الكرة المصرية بجانب الحكام داخل المستطيل الأخضر، قائلاً، "أكبر دليل على المجاملات التحكيمية احتساب هدف أبو تريكة غير الشرعي في مرمى طلائع الجيش بالدوري موسم (2008-2009)، بينما تم إلغاء هدف واضح للمعلم حسن شحاتة عام 1981، الذي حرم الزمالك من البطولة".

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وأشار إلى أن إحدى وكالات الإعلان، التي كان يرأسها حسن حمدي في نفس وقت رئاسته للأهلي، منحت الأحمر أضعاف نسب رعاية الزمالك وباقي الأندية، وهو ما ساهم في تفوق القلعة الحمراء.

وأكد أن الموسم الماضي شهد أكبر دليل على مجاملة الأهلي، بعدما تم تعديل جدول مباريات الفريق الأحمر، ليتمكن من تعويض فارق النقاط، ومنحه لقب الدوري الممتاز.

وأوضح أن الزمالك تطورا كثيرا في السنوات الأخيرة مع رئيسه مرتضى منصور، مؤكدا أن الأخير أعاد المنافسة من جديد بين القطبين بما صنعه مع النادي الأبيض من إنجازات خلال السنوات الـ5 الأخيرة.