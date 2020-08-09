المقاصة يطالب الجبلاية بقيد استثنائى لـ أيمن حفنى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "نطلب قيد اللاعب بشكل استثنائى".. تصريح أطلقه بكرى سليم، المدير التنفيذى لفريق مصر المقاصة، مطالباً اتحاد الكرة بالموافقة على قيد أيمن حفنى لاعب الفريق الذى تمت إعارته إلى المقاولون وتم فسخ عقد الإعارة من جانب مسئولى ذئاب الجبل.

وطلب المدير التنفيذى للفريق الفيومى موافقة اتحاد الكرة على قيد أيمن حفني، بشكل استثنائى فى قائمة الفريق، بعد فسخ إعارته مع المقاولون العرب بسبب خلافات بين الطرفين.

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وقال "بكري"، فى تصريحات إذاعية، "أيمن حفنى لاعب كبير، والموسم الحالى استثنائى بعد توقف النشاط الرياضى منذ منتصف مارس الماضي، بعد ظهور أزمة فيروس كورونا، والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" دائماً يمنح الأولوية للحفاظ على مشاركة اللاعبين، ونتمنى نظر اتحاد الكرة فى طلب قيد أيمن حفنى".

وعاد أيمن حفنى لاعب مصر المقاصة إلى قوائم الانتظار من جديد بدون نادٍ حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما أعلن المقاولون العرب عن قطع إعارة اللاعب بسبب عدم التزامه وعدم حضوره إلى التدريبات منذ عودة الفريق عقب توقف كورونا، وبالتالى أدى الأمر إلى وصول العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود، ليعود حفنى مجدداً إلى مصر المقاصة على قوائم الانتظار.