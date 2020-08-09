شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفضل الحكم عدم اللجوء لـ VAR لإظهار أخطاءه؟.. خبراء التحكيم يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت مباراة الزمالك والمصرى التي أقيمت الخميس الماضى فى الدورى الممتاز موجة من الجدل الاعتراض على التحكيم، رغم وجود تقنية الفار فى الملعب، وظهر ذلك بعدما لجأ الحكم الدولى محمد عادل إلى تقنية الفار التي يديرها الحكم الدولى أمين عمر في عدة قرارات أبرزها إحدى الكرات لصالح فريق المصرى البورسعيدي، والذى طالب لاعبوه باللجوء لتقنية الفار لاحتساب ركلة جزاء ضد فرجانى ساسي، إلا أن الحكم محمد عادل أكد على قراره باحتساب خطأ على المصرى.

وبمرور أول مباراة بالبطولة بعد عودة استئناف النشاط بعد توقف دام 148 يوما ، بسبب جائحة كورونا، نجد تساؤلا يطرح نفسه، هل لا يحبذ الحكم اللجوء لتقنية الفار لأنه يكشف القرارات التحكيمية الخاطئة؟.

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