تعرف على القناة الناقلة ومعلق مباراة "الأهلي وإنبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يواجه الأهلي في الثامنة من مساء اليوم الأحد نظيره إنبي على ستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر.
وتعد هذه المباراة الأولى للفريق الأحمر بعد أن أعطى الاتحاد المصري لكرة القدم أعطى الضوء الأخضر لاستئناف النشاط المحلي مجددًا بعد توقف دام 5 شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتنقل المباراة عبر قناة "أون سبورت" بتعليق أيمن الكاشف فيما يقود الأستوديو التحليلي أحمد شوبير ويستضيف طه إسماعيل ووليد صلاح الدين ومحمد عمر.
ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 49 نقطة جمعهم من 16 فوز وتعادل وحيد أمام سموحة فيما يحتل إنبي المركز السابع برصيد 25 نقطة.
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