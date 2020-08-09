أسوان يوضح حقيقة اهتمام الأهلي والزمالك بكريم الطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
كشف اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، حقيقة اهتمام الأهلي والزمالك بكريم الطيب مهاجم الفريق، مؤكدًا أن النادي لم تصله أية عروض رسمية لضم اللاعب.
وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال سليمان: "أجرينا المسحة الطبية، وأظهرت إيجابية حالة واحدة للاعب في الفريق، ويتم معالجته حاليًا تحت إشراف الجهاز الطبي".
وأضاف:" الفريق يخوض معسكر إعدادي تحت قيادة أحمد كشري في القاهرة، ونستعد للمباريات القادمة بكل قوة".
وواصل: "لم نطلب تأجيل أي مباريات، ولدينا وفرة في اللاعبين، وقمنا بالاستعانة بالناشئين".
وواصل: "كريم الطيب مهاجم أسوان، من أفضل اللاعبين الصاعدين في الفريق وهناك 4 لاعبين آخرين من القطاع، اللاعب قدم مباريات جيدة في الدور الأول، لكن حتى الآن لم تصلنا عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك للتعاقد معه رسميا".
وأتم: "هناك بعض الأحاديث الودية من جانب البعض عن كريم الطيب، وفي نهاية الموسم سنحسم الأمر".
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