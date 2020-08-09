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محمد اسماعيل - القاهرة - طلب ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إعلان فحوى الرسالة التي تركها الجناة في حادثة سرقة منزله، مؤكدا أنه دليل قاطع عن الجناة والمحرضين.
وكتب عباس، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأحد: "الجناة في حادثة سرقة منزل كابتن محمود الخطيب وبعثرة محتويات المنزل تركوا رسالة".
وأضاف: "أريد من الكابتن الخطيب أن يعلن عن فحوى هذه الرسالة، فهي دليل قاطع عن من الجاني ومن المحرض ومن السارق".
وكان منزل محمود الخطيب في مدينة السادس من أكتوبر تعرض للسرقة أثناء قضاء الخطيب لإجازة رفقة العائلة في الساحل الشمالي، دون أن يكشف عن المسروقات.
وكان رجال المعمل الجنائي بالجيزة وفريق من مباحث أكتوبر قاموا بمعاينة فيلا محمود الخطيب التي تعرضت للسرقة، وتبين من المسروقات عدم وجود أي مبالغ مالية أو مشغولات ذهبية.
كانت هذه تفاصيل خبر "رسالة تكشف الجناة".. عباس يوجه طلبا للخطيب بعد سرقة منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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