خاص.. خالد بيبو يستقيل من لجنة التخطيط بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

اعتذر خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين الجديد بالنادي الأهلي، عن عدم الاستمرار في منصبه كعضو داخل لجنة التخطيط لقطاع الكرة، والتي يترأسها محسن صالح في الوقت الحالي بسبب مهمته الجديدة.

وكان الأهلي أعلن في 30 يونيو الماضي تعيين خالد بيبو رئيسًا للقطاع وتكليفه بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق ومدرسة الكرة.

وقال مصدر بالأهلي، في تصريحات لمصراوي، إن خالد بيبو يرى أنه في حاجة إلى التركيز الشديد في مهمته الجديدة من أجل النهوض بقطاع الناشئين.

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وأضاف: "خالد بيبو يحتاج كل الوقت لإعادة بناء القطاع بصورة جيدة للغاية مع المدير الفني الأجنبي الجديد، المقرر أن يقوم بالإشراف على فرق القطاع المختلفة ووضع سياساتها".

وأوضح المصدر أن خالد بيبو ينتظر رد محمود الخطيب رئيس النادي حول الاعتذار عن عدم استكمال مهمته في لجنة التخطيط.

وأتم المصدر قائلا: "الاتجاه الأقرب هو الموافقة على طلب خالد بيبو، خاصةً في ظل القناعة بثقل المسؤولية الجديدة".