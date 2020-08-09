مدرب الإسماعيلي لمصراوي: البطولة العربية هدفنا.. وجاهزون لمواجهة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

قال ديديه جوميز المدير الفني الفرنسي للفريق الأول بالنادي الإسماعيلي، إن الفريق بات جاهزًا لعودة المشاركة في دوري we المصري، لافتًا إلى أن هدفه الأول هو حصد لقب البطولة العربية.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال جوميز: "الإسماعيلي خاض حتى الآن خمس مباريات ودية منذ العودة للتدريبات وتمت الاستفادة بشكل كامل من تلك اللقاءات".

وأضاف: "تعديل وضع الفريق في جدول الدوري العام هو هدف أساسي للجميع، ولدينا هدف رئيسي آخر نسعى لتحقيقه هذا الموسم وهو حصد لقب البطولة العربية خاصة وأن الفريق يسير فيها بخطى ثابتة".

Advertisements

وتابع: "ونركز حاليًا على بطولة الدوري العام خاصة وأن الفريق مقبل على أربع مباريات قوية امام كلا من المصري ودجلة وحرس الحدود وطنطا".

الإسماعيلي سيخوض أولى مبارياته الرسمية في بطولة الدوري يوم الجمعة المقبل أمام نظيره المصري.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة.