الإنتاج الحربي يكشف أسباب خوض "ودية" نادي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

كشف مجدي عبد العاطي المدرب العام لنادي الإنتاج الحربي، أسباب خوض فريقه لقاء ودي ضد نادي اف سي مصر على الرغم من تأجيل المباراة الرسمية بينهما بسبب إصابات كورونا.

وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر في وقت سابق تأجيل مباراة الإنتاج الحربي ونادي مصر بسبب إصابات كورونا بين صفوف الفريق العسكري.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شرح عبد العاطي أسباب خوض المباراة الودية، وقال: "المباراة الرسمية تأجلت لإصابة 21 لاعب من الانتاج بڤيروس كورونا ومنهم مختار مختار المدرب واتنين من الجهاز قبل المباره بعشرة ايام".

وأضاف: "كان لا يمكن نلعب مباراة رسمية وقوامك الاساسي اللي معافي 12 لاعب فقط منهم 4 ناشئين بعد 6 شهور توقف".

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وتابع: "قبل المباراة الوديه بيوم الحمد لله ظهرت نتيجة المسحة والحمد لله ظهر نتيجة كابتن مختار وباقي الجهاز 11 لاعب سلبية".

وواصل: "اعتقد مينفعش العب رسمي بعد 6 شهور توقف بدون اي مباراة وديه، كان لازم عشان اجهز 14 لاعب قاعدين في عزل عشرة ايام انهم يتدربوا علي الاقل اسبوع قبل اول مباراة رسميه امام النادي الاهلي".

وأردف: "مفيش فريق ألاعبه او فاضي غير نادي مصر لان الاتحاد مانع نلعب امام اي نادي في ممتاز ب قبل عمل مسحه لهم".

وأكمل: "المباراة لم تُلعب غير لمّا اتاكدنا من نتيجة المسحة لكل اللاعبين والجهاز الفني وطلعت كلها سلبيل الحمد لله ولو كان اي حد نتيجته ايجابيه مكنتش لعبنا المباراة".

وأتم: "المباراة كانت 70 دقيقة فقط علي شوطين والتغييرات مفتوحة وده مكنتش هتقدر تعمله في مباراة رسمية لأن في لاعبين شاركوا عشر دقايق لانهم بدنيا مش هيقدروا يلعبوا اكثر من الوقت ده".