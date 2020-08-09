رسميا.. بيدرو يرحل عن تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الإسباني بيدرو رودريجيز، جناح تشيلسي الإنجليزي، رحيله عن صفوف البلوز تزامنًا مع نهاية مشوار الفريق هذا الموسم بعد نهاية عقده الذي انتهى بنهاية الموسم الجاري 2019-2020.

وكان تشيلسي ودع بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الإقصاء من دور الـ16 من المسابقة على يد بايرن ميونيخ الألماني، إثر الخسارة بنتيجة (7-1) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان صاحب الـ33 عاما انضم إلى تشيلسي في 2015 قادما من برشلونة الإسباني في صفقة قدرت قيمتها بـ21.25 مليون جنيه إسترليني.

وقضى بيدرو خمسة مواسم بين أسوار "ستامفورد بريدج"، ولعب بقميص تشيلسي 206 مباراة وتُوج بثلاثة ألقاب.

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وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب الإسباني وافق على الانتقال لصفوف روما الإيطالي لمدة عامين بدء من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، لكنه سيغيب عن بداية الموسم بسبب الإصابة.

ووجه بيدرو رسالة وداعية عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" جاء نصها كالتالي:

"بعد خمس سنوات رائعة، انتهت مسيرتي في نادي تشيلسي، شكراً جزيلاً لمجلس إدارة النادي، للمدربين وزملائي في الفريق، وبالطبع للجماهير، شكرًا لكم على تلك التجربة وكونك فردًا من العائلة الكبيرة، لقد كنت سعيدًا جدًا هنا، وشعرت وكأنني في بيتي."

"لقد كان من دواعي سروري وشرف لي أن ألعب لهذا النادي والفوز بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي، بالإضافة إلى التنافس في واحدة من أفضل بطولات كرة القدم في العالم. لقد اتخذت القرار الصحيح، وأخذت معي ذكريات رائعة لا تُنسى."

"أقول وداعًا، مسرور جد بهذه المرحلة من مسيرتي المهنية، وأيضًا متحمس جدًا لبدء المرحلة التالية، شكرا ونتمنى لكم التوفيق في المستقبل."